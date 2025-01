Inter-news.it - Piovani: «Teniamo molto alla Coppa Italia! All’Inter Women empatia»

A brevissimo il fischio d’inizio di Inter-Sassuolo, per i quarti d’andata diFemminile. Ad introdurre la partita ci pensa il mister nerazzurro, Gianpiero, intercettato da Sky Sport 24.TUTTE INSIEME – Gianpiero, poco prima di mandare in campo le sue ragazze per Inter-Sassuolodichiara: «Cia questa, anche perché stasera cambiamo nove undicesimi della formazione che ho schierato domenica contro la Roma. È un’occasione importante per vedere chi sta giocando un po’ meno, ma sono convinto che le ragazze faranno bene perché tutte insieme si stanno impegnando e se stanno arrivando i risultati non è solo merito di chi gioca ma soprattutto di chi non gioca. Questo voglio sottolinearlo perché è un punto importante. Qui si sta creando qualcosa di bello, c’è moltafra le ragazze e fra noi dello staff.