Ilgiorno.it - Perquisizione inappropriata. Quel caso poi archiviato

La storia della controversaregistra un precedente, nel quale qualche anno fa rimase coinvolta una 14enne. Era giugno 2021. In centro si erano verificati tafferugli tra una baby-gang e la polizia. Al momento dei fermi, la minore sferrò un calcio nel sedere a un poliziotto che afferrava per un braccio un’amica a sentir lei con troppa veemenza, riuscendo alla fine a scappare. Fu rintracciata il 4 luglio seguente portata in via Botticelli. Tempo dopo dichiarò alla madre di essere stata perquisita da un’agente donna in un clima di scherno, obbligata a spogliarsi e a fare squat. Il verbale rese conto del controllo per cercare armi e strumenti di effrazione con esito negativo, senza entrare nel merito delle modalità dello stesso. La donna, sospettando una vendetta, denunciò due poliziotti.