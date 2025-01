Perché è importante la prevenzione oculistica?

Leggi su Ilfaroonline.it

La vista: un bene prezioso da proteggereLa nostra vista è uno dei sensi più importanti e delicati, ma spesso viene trascurata. In Italia, oltre 6 milioni di persone soffrono di problemi oculari come cataratta, glaucoma e maculopatia. Queste patologie possono avanzare in modo silenzioso, provocando danni irreversibili se non individuate e trattate in tempo.Il dato positivo?Il 90% delle patologie oculari può essere prevenuto o trattato efficacemente grazie a una diagnosi precoce e a controlli regolari.I benefici della diagnosi precocedelle complicanzeIndividuare una patologia agli stadi iniziali permette di prevenirne l’aggravamento e di evitare conseguenze gravi come la perdita della vista.Maggiore efficacia delle terapieQuando le condizioni vengono diagnosticate tempestivamente, le terapie risultano più efficaci e meno invasive.