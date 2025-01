Sport.quotidiano.net - Pattinaggio freestyle. Viola Luciani al vertice del ranking mondiale

Nel panorama internazionale delinline, un nome risplende più di tutti., classe 2009, giovanissima atleta del team Conero Roller di Castelfidardo, ha conquistato traguardi senza precedenti per l’Italia, imponendosi come leadernelle specialità Battle e Classic nelle gare di coppa del mondo della federazione internazionale World Skate. Il 2022 è stato l’anno della svolta, è diventata la più giovane italiana di sempre a vincere il campionato del mondo nella categoria Junior Battle. Nel 2023 ha aggiunto il titolo di campionessa europea, sempre nella categoria Junior Battle ma il 2024 ha segnato un’impresa storica, elevandoaldel, una posizione mai raggiunta da un’italiana in entrambe le specialità. Un risultato che, nel recente passato, era stato ottenuto solo dalla russa Sofia Bogdanova nel 2019.