Bergamonews.it - Parisi può sorridere: il Volley Bergamo torna alla vittoria, Roma schiantata

Leggi su Bergamonews.it

PalaFacchetti. Il1991 riprende la sua marcia ea macinare punti. Dopo la sconfitta contro l’imbattibile Conegliano, le rossoblùnonel match infrasettimanale contro, imponendosi per 3 set a 0.Strubbe è un cecchino in zona di battuta, Evans addomestica ogni pe smista a lato e al centro, Armini vola, Mlejnkova e Piani sono due guerriere. Nella serata del PalaFacchetti la formazione diè implacabile e non lascia neanche un set alle avversarie, con Cese Montalvo, Strubbe e Manfredini in doppia cifra.“Volevamo questae l’abbiamo portata a casa – il commento a fine gara dell’Mvp Martina Armini -. Stiamo attraversando un ottimo momento e vogliamo farlo durare il più possibile”. Il tabellino di– Smi3-0 (25-20, 25-21, 25-18)1991: Piani 8, Strubbe 11, Evans 2, Manfredini 10, Mlejnkova 9, Cese Montalvo 13, Armini (L); Mistretta, Adriano 3, Carraro.