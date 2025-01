Universalmovies.it - Paradise | La nuova serie in arrivo su Disney+, ecco il trailer

Leggi su Universalmovies.it

ha svelato ildi, latv inin piattaforma a partire dal 28 gennaio.La, che arriverà sucon i primi tre episodi in contemporanea, è stata creata da Dan Fogelman, e conta un cast formato da James Marsden, Sterling K. Brown e Julianne Nicholson. Al centro della trama di, le vicende che si succedono in una tranquilla comunità abitata da alcune delle persone più importanti del mondo, quando la serenità va in frantumi in occasione di uno scioccante omicidio.Gli executive producer sono Dan Fogelman, Sterling K. Brown, John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal e Steve Beers. Laè una produzione 20th Television. Il cast conta, inoltre, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin e Percy Daggs IV.I primi tre episodi saranno diffusi in contemporanea dal 28 gennaio, seguiti da uno a settimana.