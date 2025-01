Lettera43.it - Papa Francesco sarà ospite di ‘Che Tempo Che Fa’ il 19 gennaio

, reduce da una contusione all’avambraccio dopo una caduta a Santa Marta,ancoradi Fabio Fazio a CheChe Fa nella puntata del 19(a cui prenderà parte anche Cecilia Sala). È stato lo stesso Fazio ad annunciare la notizia sui social.Sua Santitàdomenica a @chechefa pic.twitter.com/Xch7sw4nui— Fabio Fazio (@fabfazio) January 16, 2025di Fazio per la terza voltaBergoglio tornerà dunque su Nove a poco più di un anno dall’ultimo incontro virtuale con Fazio, avvenuto il 142024 nella prima puntata dopo il ‘trasloco’ a Discovery. Con quella del 192025 saranno tre le apparizioni dell’attuale pontefice in casa Fazio: la prima fu il 6 febbraio del 2022, quando il programma andava in onda su Rai 3.