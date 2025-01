Puntomagazine.it - “Operazione ritorno a casa” e il cammino verso la pace a Gaza

Un accordo di tregua tra Hamas e Israele apre la via aldegli ostaggi e a nuove speranze per la, mentre la comunità internazionale osserva con cautela il futuro della regione.Il conflitto di, che ha devastato la regione per oltre 15 mesi, ha visto un momento decisivo con l’annuncio di un accordo di cessate il fuoco tra Hamas e Israele. L’accordo, che ha preso il nome di “Derech Eretz” (ildella terra), rappresenta un’importante svolta per la regione. Il termine in ebraico, che significa “ildella terra“, evoca unalla normalità per le famiglie degli ostaggi, che finalmente potranno rivedere i loro cari dopo più di 460 giorni di prigionia. Questo è un passo fondamentale dopo i tragici eventi del 7 ottobre 2023, quando gli ostaggi furono portati via a, dando il via a una serie di giorni tormentati e incerti per le famiglie coinvolte.