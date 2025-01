Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, i tempi indefiniti della pista da bob: ora la pre-omologazione “si può fare anche in primavera”. E scoppia un’altra grana a Cortina

d’Ampezzo stanno cercando di cambiare il ciclo eterno delle stagioni, invertendo l’inverno con la, il freddo polare delle nevi con il teporenatura che si risveglia. Tutto a causa dell’urgenza di far quadrare i conti nei lavori di costruzionenuova, contestatissimada bob per leinvernali ai piediTofana di Mezzo. Proprio nel giorno i cui sono arrivati i dirigenti del Cio per l’ennesimo controllo sul rispetto del cronoprogramma, l’amministratore delegato di Fondazione Milano2026, Andrea Varnier, confessa le sue paure e ammette che la data di metà marzo per la pre-potrebbe essere spostata più in là, durante la.Se l’inverno astronomico va dal 22 dicembre al 20 marzo, quello meteorologico comincia a inizio dicembre e finisce con febbraio.