Lanazione.it - Nuovo codice della strada, Gei: “Nei ristoranti pratesi consumo consapevole”

Prato, 16 gennaio 2025 - “Ilnon ha cambiato i limiti per il tasso alcolemico, è intervenuto inasprendo le pene. Nei nostriregistriamo unmoderato e”. Lo dice il Presidente interprovinciale di Fipe, Tommaso Gei, a margine dell’assemblea nazionaleFederazione, svoltasi mercoledì a Roma. “L’attenzione che era richiesta prima è la stessa che si pretende adesso. Se a tavola si fa uncontrollato, diluito nel tempo lungo di un pranzo o di una cena, si rientra in una condizione di normalità”. Niente allarmismi, dunque, anche perché nel frattempo la Federazione si sta muovendo per agevolare i clienti. “È allo studio – prosegue Gei – l’introduzione nell’appFipe di un simulatore che, fornito delle informazioni necessarie, può indicare se sia o meno il caso di mettersi alla guida.