Nuove telecamere sono all’orizzonte

Firmato il protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani. Sul fronte della sicurezza,attualmente in funzione in città oltre 500ed è prevista l’installazione presso ulteriori 31 zone cittadine di nuovi impianti di videosorveglianza. La firma ieri mattina, a margine di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tra il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, e la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali. Prevista l’organizzazione di incontri pubblici con esperti delle forze di polizia e psicologi per riconoscere e prevenire tentativi di truffa, attività di supporto psicologico e legale alle vittime. Le risorse saranno impiegate dal Comune per campagne informative e formative rivolte agli anziani e ai loro familiari, con distribuzione di materiale divulgativo e incontri pubblici.