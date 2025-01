Nucleare, a fine gennaio il governo presenterà la legge quadro per riportare l'energia atomica in Italia

Leggi su Open.online

Ilsi prepara a varare il disegno disulentro ladi. Secondo quanto si apprende da fonti dell’esecutivo citate dall’Ansa, il testo è in fase di ultime verifiche e verrà discusso in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. La proposta diprevede la creazione di un’agenzia di controllo specifica per il settore. Come spiegano le stesse fonti, una volta approvata ladelega, saranno necessari circa due anni per completare le norme di attuazione previste dal provvedimento.L’ipotesi: indal 2030Da tempo l’esecutivo si è schierato ufficialmente a favore del ritorno delinseppur mostrando differenze interne. A settembre 2024, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin aveva menzionato alcuni calcoli preliminari secondo cui l’risparmierà 34 miliardi di euro l’anno se nel corso degli anni 2030 tornerà a produrre energia