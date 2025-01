Panorama.it - Nuance Audio, pronti al debutto gli occhiali per vedere e sentire meglio

La tecnologia per monitorare la salute è un trend già in voga da alcuni anni, ma finora sono stati pochi i prodotti e anche i servizi realmente utili in caso di emergenza o efficaci nel risolvere un determinato problema. Al di là della possibilità di chiamare i soccorsi in caso di necessità (Sos su iPhone e alcuni smartphone Android), abbiamo osservato diverse soluzioni, soprattutto tramite app, per tenere sotto controllo i parametri fisici e segnalare eventuali anomalie. Se ci spostiamo ai dispositivi, sono già alcuni anni che tante aziende lavorano allo sviluppo dismart, aggettivo non inteso in questo caso a focalizzare la capacità di aumentare la realtà circostante o far immergere chi li indossa in esperienze virtuali. L’obiettivo mira invece ad ampliare le funzionalità degliper migliorare la salute delle persone.