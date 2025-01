Calciomercato.it - Non solo Costa e Kolo Muani, Giuntoli cala il tris

Dopo Alberto, il club bianconero va a caccia del terzo colpo: la scelta è ristrettaJuventus protagonista del calciomercato di gennaio. La formazione di Thiago Motta aveva bisogno urgente di rinforzi esta facendo di tutto per dare al proprio allenatore i rinforzi giusti per rilanciare le ambizioni in chiave Champions (sia per il piazzamento in campionato che per la corsa europea).Nonil(LaPresse) – Calciomercato.itDue acquisti sono già stati chiusi. Albertoè stato ufficializzato come un nuovo calciatore bianconero: al Vitoria Guimaraes sono andati 12,5 milioni di euro più altri 2,5 milioni di bonus. Oltre al terzino, è arrivato a Torino anche Kandalche deve sostenere le visite mediche, prima di firmare con il club bianconero.