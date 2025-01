Metropolitanmagazine.it - Nintendo Switch 2, in arrivo nel 2025: ecco tutto quello che sappiamo

Finalmente abbiamo notizie ufficiali sull’di2, la nuova console della casa nipponica.Qui sotto le notizie provenienti dal comunicato stampa ufficiale.2: l’annuncio della casa nipponica arriverà nelL’azienda giapponese ha presentato2, innel, con un trailer di anteprima. Il video è disponibile sul canale YouTube e sul sito ufficiali, ma ve lo lasciamo anche qui sotto.La nuova console permette di giocare a titoli esclusivi e anche a giochi per la precedente console, sia in versione su scheda sia in versione scaricabile. Alcuni titoli potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili con la nuova console, ma tutti i dettagli verranno comunicati in futuro sul sito ufficialesvelerà maggiori dettagli durante il Direct che verrà trasmesso mercoledì 2 aprile.