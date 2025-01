Lanazione.it - Nasce il nuovo polo musicale spezzino, via ai lavori all'ex casa Cantoniera

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 16 gennaio 2025 – La provincia spezzina avrà un propriodiffuso, una struttura su tre sedi in grado di garantire attività di formazione, spazi prova e nuovi luoghi di esibizione aperti al pubblico, ad iniziare da un auditorium polivalente sino alla riqualificazione di infrastrutture in cui i giovani talenti che da tutta Italia e dell’estero frequentano il locale conservatorio, possano esibirsi oltre che apprendere, ma anche una foresteria e ulteriori servizi.il, via aiall'exIl progetto sviluppato dalla Provincia, in supporto al Conservatorio, in questi giorni entra nella fase operativa con l’avvio dei percorsi di gara e l’assegnazione delle opere di realizzazione dei tre interventi previsti sui tre edifici distinti e destinati a creare un sistema didattico e divulgativo innovativo.