Napoli su Garnacho arriva l’annuncio di Amorim in conferenza stampa

Ilsta monitorando Alejandrocome possibile sostituto di Kvara. In queste ore ètodi. Alejandroè senza dubbio il nome che sta maggiormente stuzzicando l’ambiente in casa. L’addio di Kvara ha aperto a degli scenari imprevedibili, compreso quello di andare su un calciatore interessante come l’argentino.Il Manchester United ha bisogno di liberarsi di alcuni calciatori per far quadrare i conti e propriopotrebbe rappresentare uno dei sacrifici ideali per far respirare le casse del club. Ilpotrebbe approfittare proprio di questa situazione per provare a strappare un prezzo vantaggioso.I tifosi guardano di buon occhio alla possibile operazione di mercato, anche perchè il calciatore ha dimostrato già di avere un talento che proprio nella città partenopea potrebbe trovare terreno fertile per esplodere definitivamente.