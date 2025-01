Lapresse.it - Napoli, prof arrestata per abusi davanti al gip: “Ho coscienza pulita”

Ha respinto le accuse e ha assicurato di avere la, ladue giorni fa con l’accusa di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di sei alunni della scuola media Salvati di Castellammare di Stabia, in provincia di. La 37enne, difesa dall’avvocato Francesco Cappiello, è stata ascoltata oggi dal gip del Tribunale di Torre Annunziata per l’interrogatorio di garanzia. Al giudice ha spiegato che le conversazioni con gli alunni in un gruppo Instagram da lei creato, acquisite dai Carabinieri nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura oplontina, sarebbero decontestualizzate.L’insegnante deve rispondere dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne. Gli alunni coinvolti nella vicenda hanno tutti un’età tra gli 11 e i 13 anni.