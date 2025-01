Ilmattino.it - Napoli, furto con spaccata alla filiale Compass del Vomero: trafugata la cassaforte

Ritornano sfondamenti dei negozi al. Dopo 20 anni. Stanotte in via Bernini di frontefunicolare di Chiaia sfondate le vetrine della. I malviventi non sono riusciti a rubare la cassa automatica e sono fuggiti. Indagini in corso da parte dei carabinieri.«Ci aspettiamo una risposta efficace dQuestura di. Abbiamo fiducia nel Questore Agricola che hai tempi (2004/2005) cancellò dal panorama delinquenziale napoletano questo tipo di reato» commenta il presidente del Centro Commerciale Naturale-Arenella Perrotta.