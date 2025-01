Secoloditalia.it - Musk, Zuck e Bezos: ecco il tridente trumpiano in prima fila nella cerimonia di insediamento

Leggi su Secoloditalia.it

L’alba di una nuova era in America, quella lontana dal politically correct. Manca poco all’evento tanto atteso: lunedì 20 gennaio, Donald Trump presterà giuramento come presidente. Tra le prime file, insieme ai membri del Gabinetto e agli eletti del Congresso, ci sarà il gotha della tecnologia: Markerberg, Elone Jeff. Una triade che unisce i social, lo spazio e l’e-commerce sotto lo sguardo benevolo del tycoon.Pesi massimi della tecnologia, del finanziamento politico e del potereSecondo Nbc News, il Ceo di Meta sarà fianco a fianco con i colleghi magnati, in una dimostrazione plastica del rinnovato amore tra i colossi tecnologici e il leader repubblicano. Maerberg non si limiterà a presenziare: ospiterà anche un gala esclusivo, insieme a pesi massimi del finanziamento politico.