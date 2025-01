Thesocialpost.it - Morbillo, siamo a rischio epidemia? Oltre mille casi nel 2024: 9 su 10 non avevano fatto il vaccino

Leggi su Thesocialpost.it

Nelsono stati segnalati 1.045dinel nostro Paese, un aumento significativo legato al calo delle vaccinazioni. Secondo i dati, l’85% delle infezioni è concentrato in otto regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Sicilia. La Provincia autonoma di Bolzano registra l’incidenza più alta, con 67per milione di abitanti, seguita da Sicilia, Abruzzo e Lazio. A livello nazionale, il dato si attesta a 17,7per milione.La trasmissione è nota solo per il 42% dei. Le infezioni si sono verificate principalmente in ambito familiare, ma anche in contesti sanitari (21,6%), durante viaggi internazionali (16,9%), sul lavoro (10,3%) e in ambito scolastico (5,9%). Circa il 90% dei contagiati non era vaccinato. L’età media deiè di 30 anni, con una concentrazione tra i 15 e i 39 anni, ma l’incidenza più alta si osserva nei bambini sotto i 4 anni, con 126,9per milione tra i neonati.