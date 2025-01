Bergamonews.it - Mondo del cinema in lutto: è morto a 78 anni il regista David Lynch

a 78, l’acclamatodi capolavori tra i quali Twin Peaks, Blue Velvet e Mulholland Drive. Ne danno notizia i media americani.Fumatore incallito, il notoaveva annunciato l’anno scorso di soffrire di una grave forma di enfisema e che non avrebbe più potuto lasciare casa per dirigere nuovi film.Aveva iniziato come pittore prima di passare alla settima arte, in molteplici ruoli, prima di conoscere le luci della ribalta.Nel 2019 ha ricevuto un Oscar alla carriera dall’Academy.