Mister Movie | Harley Quinn 5 | Metropolis e il Tributo Satirico alla Storia di Superman

La quinta stagione disi sposta a, offrendo nuove opportunità per esplorare l’universo DC attraverso la lente della satira. Con Ivy (doppiata da Lake Bell) e(doppiata da Kaley Cuoco) al centro dell’azione, la serie non si limita a raccontare nuove avventure ma omaggia e ironizza sul vasto mondo di, Lois Lane e l’Eredità di Richard DonnerIn uno dei momenti più memorabili della première,, doppiato da James Wolk, rivela candidamente adi aver invertito il flusso temporale solo una settimana prima per salvare Lois Lane (Natalie Morales). Questo riferimento è un chiaroscena iconica di: The(1978) di Richard Donner, in cui Christopher Reeve affronta l’ardua scelta di salvare milioni di vite o impedire la morte di Lois.