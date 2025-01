Miss Bee e il Principe d’Inverno | il nuovo libro di Alessia Gazzola

Leggi su 361magazine.com

Ildell’autrice messineseIl secondo capitolo della nuova serie diBee e il, è da 6 settimane tra i 10 libri più venduti in Italia, insieme al primo capitoloBee e il cadavere in biblioteca. Giovane donna curiosa, impertinente e ironica, nella sua seconda avventura Beatrice Bernabò si trova nuovamente coinvolta negli intrighi dell’aristocraziaDerbyshire, dicembre 1924. È un freddo Natale ad Alconbury Hall, la residenza di campagna della nobile famiglia Lennox. Così freddo che nemmeno generose dosi di sherry riescono a riscaldare la mente e il cuore di Lady Millicent Carmichael, mentre detta le sue sconvenienti memorie alla nuova segretaria che risponde al nome di Beatrice Bernabò, dettaBee, la quale, invece, non potrebbe avere cuore e mente più caldi, anzi, incandescenti.