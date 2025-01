Milanoabusi su 19enne Caccia al branco

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.00 Una coppia è stata assalita da una decina di uomini, tutti giovani, cha hanno cercato di rapinare le vittime. Poi hanno circondato la ragazza, una studentessa di 19 anni, ed hanno cominciato tutti in gruppo ad abusarne. La violenza è avvenuta nel pacheggio a fianco alla discoteca Alcatraz, di via Valtellina, a Milano.Gli addetti alla security del locale sono intervenuti. Nel frattempo è passata una pattuglia dei Carabinieri e hanno arrestato uno del "" in flagranza per tentata rapina,violenza sessuale.E'un egiziano.