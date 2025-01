Milano studentessa di 19 anni violentata fuori dall’Alcatraz | è caccia a 10 uomini

Leggi su Dayitalianews.com

La vittima è unapugliesesede di 19che è stata aggredita con il suo fidanzatodalla discoteca Alcatraz di. I primi a intervenire sono stati glidella security del locale: fermato dai carabinieri un 36enne che l’aveva ‘palpeggiata nelle parti intime‘Dalle notizie che arrivano, gli aggressori sarebbero una decina, tutti giovani. Avrebbero per prima cosa cercato di rapinare la coppia, poi hanno circondato la ragazza e hanno iniziato a toccarla e ad abusare di lei. L’aggressione e la violenza è accaduta intorno alle 4.25 della notte tra venerdì 10 e sabato 11 nel parcheggio accanto alla discoteca Alcatraz di via Valtellina, a. Sono stati glidella security del locale i primi a intervenire e ad aiutare una gazzella dei carabinieri – che passava per strada – a far arrestare uno dei presunti aggressori, gli altri componenti del branco sono, adesso, ricercati.