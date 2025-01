Pronosticipremium.com - Mercato Roma, l’agente di Saelemaekers dal Milan: nodo Paredes e Brescia su Pagano

Vigilia di Serie A per la, che fra poco più di 24 ore tornerà all’Olimpico per affrontare il Genoa, ma in questi giorni il tema campo sembra essere passato in secondo piano. Ilcatalizza la scena, e non potrebbe essere altrimenti, visto il silenzio in quanto ad operazioni, esclusa la cessione si Le Fée, in questa prima metà di gennaio. Finalmente qualcosa si muove, e non solo sui due temi principali: un Rensch ad un passo dai giallorossi ed il sogno Frattesi da coltivare fino ai primi di febbraio. Novità giungono anzitutto su Alexis.Il rendimento del belga è sotto gli occhi di tutti, un giocatore che Ranieri ha tutta l’intenzione di mantenere nella capitale anche dopo la fine del suo mandato. Il prestito secco con il quale è arrivato però costringe a muoversi in tal senso: come riportato da Il Tempo,Gordon Stipic è arrivato ao per parlare con il, proprio per sondare il terreno di una possibile permanenza alla