Rompipallone.it - Mercato Napoli, dalla Germania arriva l’erede di Kvaratskhelia: mossa decisiva di Manna

Leggi su Rompipallone.it

Altro che Garnacho: per il sostituto diè pronto a puntare a un finalista della Champions League.Ilguidato da Antonio Conte continua la sua corsa senza sosta, con una determinazione che non lascia spazio a esitazioni. Le due battute d’arresto subite contro la Lazio di Baroni sembrano ormai lontani ricordi. Da allora, la squadra ha trovato un nuovo ritmo, migliorando sia sul piano dei risultati sia nell’intensità e nella qualità del gioco espresso in campo.Nell’ultimo periodo, Conte ha ampliato le sue opzioni, valorizzando definitivamente Neres. Il talento brasiliano non è più soltanto un’arma da utilizzare a gara in corso nei momenti di difficoltà, ma un giocatore in grado di fornire un contributo costante per tutta la durata della partita, guadagnandosi un posto stabile nell’undici titolare.