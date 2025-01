Secoloditalia.it - Medio Oriente, Pacifici: “Sulla tregua serve ottimismo. Sogno Israele in confini sicuri al fianco di uno Stato di Palestina democratico”

Commentiamo laa Gaza traed Hamas con Riccardo, vice presidente European Jewish Association, già Presidente della Comunità Ebraica di Roma.Qual è la sua opinione su questaa Gaza? Secondo lei durerà a lungo?«Il conflitto inci ha abituati a violazioni degli accordi da parte di Hamas ed Hezbollah nonostante le migliori previsioni, ma non vi è dubbio che la determinazione al riguardo della nuova amministrazione Trump abbia cambiato le regole del gioco visto il suo ultimatum al 20 gennaio. Dobbiamo essere comunque ottimisti perché in ballo ci sono i rapiti, brutalmente catturati e tenuti in ostaggio dal 7 ottobre, non solo in condizioni disumane, ma oggetto di torture e violenze inimmaginabili che hanno tolto il sonno di ogni ebreo ed essere umano cresciuto sui valori del rispetto della dignità di ogni uomo».