Ilrestodelcarlino.it - Maxi controlli al Gran Reno di Casalecchio contro le bande di ragazzini

Bologna, 16 gennaio 2025 – Tornano inella zona del centro commerciale, dopo i nuovi, recenti episodi di cronaca: risse, rapine e aggressioni che hanno visto protagonisti in negativodiche stazionano nell’area tra lo shopville e la stazione. Da oggi e nei prossimi giorni i carabinieri torneranno in forze (un’operazione simile era stata messa i piedi anche nei mesi scorsi) per vigilare sulla tranquillità delle tante famiglie che in quella zona fanno acquisti o mangiano nei ristoranti. Gli stessi carabinieri ricordano come, il giorno di Santo Stefano, un addetto alla sicurezza e due militari erano stati aggrediti da un giovane armato con un coltello e alcuni bulloni esagonali. Per questo, ledi ragazzi che si danno appuntamento in zona verranno verrannollate dai militari che si muoveranno nelle zone ‘calde’ a piedi e in auto.