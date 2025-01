Lettera43.it - Marinella Giannina Terragni nominata nuova Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Leggi su Lettera43.it

è laper. Lo hanno deciso, insieme i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. La nomina dellaAutoritàè stata ufficializzata il 14 gennaio 2025 ed è stata adottata ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112.subentra all’uscente Carla Garlatti. Tra i suoi compiti ci saranno quelli di monitorare il rispetto dei diritti di bambini e adolescenti in Italia, promuovere politiche e interventi a sostegno della loro crescita e del loro benessere e coordinare iniziative locali e nazionali su minori e famiglie.Brambilla: «Funzione importante per bambini e adolescenti»Soddisfatta Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione parlamentare per