Mardi Gras | live Auditorium Parco della Musica

Mercoledi’ 26 Febbraio alle 21.00 sul palco del Teatro Studio Borgna dell’, in viale Pietro de Coubertin, ipresenteranno in anteprima il loro quarto album in studio intitolato “Sandcastle”. Pubblicato l’11 Novembre, il disco è uscito in digitale, per la storica etichetta Underground Symphony. Un album energico intenso e molto evocativo. Un concerto che oltre a presentare il nuovo lavoro vedrà iripercorrere il loro viaggiole tra suoni e proiezioni con uno show tutto nuovo pieno di ritmo, energia ma anche di tanta poesia.America. Jersey City. In un paese in cui il male si presenta agli umani nelle forme più disparate, due fratelli soli al mondo inciampano in disavventure malinconiche, finché, grazie alla forza dell’amore, riusciranno a trasformare sé stessi e a cambiare il loro destino.