Dilei.it - Mara Venier, come sta davvero il marito Nicola Carraro: “Vediamo la luce”

Leggi su Dilei.it

Un periodo difficile, quello che sta attraversando, ma che sta affrontando con grande coraggio. La conduttrice veneta, ancora al timone di Domenica In, aveva infatti raccontato che la salute di suostava zoppicando, motivo per cui aveva deciso di trasferirsi e raggiungerlo a Milano. Una scelta complicata, visto che da 50 anni è legata a Roma, ma che ha fatto per amore suo e della famiglia che ha voluto vicina a séè. Oggi, a distanza di alcune settimane da quelle dichiarazioni, parla per la prima volta distia procedendo la sua guarigione.sta ilLa presentatrice di Rai1 non aveva comunque dichiarato cosa affligga suo, ma aveva spiegato di avere la necessità assoluta di starle vicino il più possibile.