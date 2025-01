Iodonna.it - Manuela aiuta Nathan a riconciliarsi con il padre e ad accettare il suo passato

La seconda puntata di Un passo dal cielo 8 (stasera su Rai 1 alle 21.30) non parte nel migliore dei modi. Vincenzo torna a casa dall’ospedale seduto su una sedia a rotelle dopo che un proiettile lo ha colpito alla schiena. Il momento è delicato per la famiglia Nappi, ma a far sorridere il commissario ci pensano Carolina e soprattutto Huber. “Un passo dal cielo 8”: il trailer dell’ottava stagione tra misteri e sfide ambientali X Leggi anche › “Un passo dal cielo 8” torna su Rai 1: a scompigliare la fiction arriva Raz Degan Nel frattemposi sta occupando dell’omicidio di una giovane veterinaria e soprattutto di, che in questa puntata scopre dei dettagli sul suoe su sua madre.