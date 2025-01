M – Il Figlio del Secolo domani il terzo e quarto episodio

Leggi su Cinefilos.it

M – IldelilDivide et impera. Il caos come viatico per il potere: la prepotenza, la crudeltà come mezzi per piegare un’Italia già fragile. In un paese terrorizzato dalla lotta tra classi, Mussolini (interpretato da Luca Marinelli) fomenta disordini e violenza per destabilizzare le istituzioni e farsi così strada a passo di marcia (su Roma) verso il governo nei nuovi episodi,, di M – Ildel, la nuova serie Sky Original diretta da Joe Wright disponibili da, 17 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.I primi 2 episodi, intanto, che hanno raccontato i primissimi anni dell’ascesa al potere di Benito Mussolini e del fascismo, dalla fondazione dei Fasci di combattimento nel 1919 fino all’ingresso dei “figli del nuovo” in Parlamento, in una settimana hanno mediato più di 1 milione di spettatori, con oltre 2 milioni di contatti per il primo, guadagnando alla serie dal premiato romanzo di Antonio Scurati, la top 3 dei debutti di un titolo Sky Original dal 2021 ad oggi.