Quotidiano.net - L’orizzonte (incerto) della Striscia: “Il governo è l’incognita più grande”

Roma, 16 gennaio 2025 – Un accordo che rappresenta un segnale confortante, ma ancora non sufficiente a chiarire gli equilibri politici nelladi Gaza. Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas mette un freno allo scontro armato, ma nulla dice sul futuro degli scenari in Medio Oriente. Con Luigi Toninelli, ricercatore dell’Istituto per gli studi di politica internazionale dell’Osservatorio Medioriente e Nord Africa, chiariamo i termini dell’intesa, il ruolo degli Stati Uniti in questa fase di transizione tra amministrazioni, analizzando i nodi che restano da sciogliere per arrivare ad una stabilità politica più duratura nell’area. Toninelli, quali restano le principali questioni aperte? “In primo luogo il corridoio Filadelfia, tra Egitto e Gaza, occupato da Israele nel corsoguerra.