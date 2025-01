Linkiesta.it - Lo straordinario show di Lazza nei palazzetti

Leggi su Linkiesta.it

Energia pazzesca e sound graffiante hanno colorato la prima tappa del tour deidi. Il PalaUnical di Mantova si è acceso per l’avvio del Locura Tour 2025, che porterà l’artista milanese neidi tutta Italia fino a fine gennaio. Una nuova avventura live, prodotta da Vivo Concerti, che da mesi ha registrato il tutto esaurito nelle sue undici date.Non poteva esserci inizio anno migliore per, al suo secondo tour neiin carriera.si conferma un rapper fuori dagli schemi, con unoche sa stupire il pubblico in ogni suo aspetto: oltre due ore di musica e una setlist di trentasette brani per una serata di pura locura sulle note dell’ultimo album Doppio Disco di Platino “Locura” (Island Records), per la prima volta live, e il meglio del suo repertorio.