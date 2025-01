Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Coppa Europa Pass Thurn 2025 in DIRETTA: Perathoner è terzo e sale sul podio, vince Miggiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata.14.48 Arriva anche l’ultimo atleta al traguardo, si chiude qui questa gara.14.42 Non ci sono ulteriori inserimenti nei trenta. Ancora pochi atleti prima di poter ufficializzare il risultato.14.37 In attesa dell’arrivo degli ultimi atleti, vi ricordiamo che domani andrà in scena la seconda. L’orario di partenza è previsto per le 11.00.14.34 L’Italia esulta per ilconseguito da Max. Il campione del mondo junior in Super G ha chiuso questa gara in terza posizione, con un distacco dadi 85 centesimi. L’azzurro l’ha spuntata per un nulla dall’attacco di Hacker, quarto a un solo centesimo dal crono dell’italiano.