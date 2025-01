Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Coppa Europa Pass Thurn 2025 in DIRETTA: Miggiano in testa, Perathoner mantiene la terza posizione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 15mo l’elvetico Wyler a 1.46 dalla.13.48 Jonas Buer viene inserito in 17macon un distacco di 1.73 da.13.47 19mo il francese Tuaire a 1.81 dalla.13.46 Quinto Alexander a soli quattro centesimi dal tempo fatto segnare da.13.45 18mo lo statunitense Lane a 1.83 dalla, partito Kyle Alexander.13.43 Partito il norvegese Hammer con il pettorale numero 29. Etxezarreta è segnalato come uscito, non abbiamo informazioni sulla prova di Buer.13.40 Tre gli azzurri che devono ancora disputare la propria: Pietro Broglio partirà con il pettorale 38, poi toccherà a Leonardo Rigamonti con il 59 e infine Nicolò Nosenzo sarà di scena con il 63.13.37 Non arrivano aggiornamenti, erano già partiti lo spagnolo Etxezarreta e il norvegese Buer.