Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Coppa Europa Pass Thurn 2025 in DIRETTA: inizio posticipato alle 11.15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.55 I nomi più papabili per il successo sono l’austriaco Felix Hacker, leader della classifica di specialità, e il suo immediato inseguitore, lo svizzero Livio Hiltbrand. Da non sottovalutare gli elvetici Alessio Miggiano e Cristophe Torrent, il padrone di casa Felix Endstrasser e il norvegese Simen Sellaeg.10.50 Come non detto: il via della competizione è stato11.15.10.45 La competizione avrà11.00, quarantacinque minuti dopo all’orario indicato precedentemente. Si spera che non incorrano problemi nel corso di svolgimento di questa gara.10.40 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati alladella primain programma a(Austria) valevole per la2024-di scimaschile.