Oasport.it - LIVE Olympiacos-Monza 2-1, Champions League volley in DIRETTA: 13-10 fase cruciale del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-10 ACE TZOURITS, non trattiene Marttila.TIME OUT13-10 Mani out Perrin in pipe.12-10 Linea pestata da Marttila in pipe.11-10 Attacco vincente in primo tempo di Masulovic.10-10 Errore dai 9 metri Pajenk.10-9 Ace Pajenk sui polsi di Rohrs con traiettoria ad uscire.9-9 Pallonetto di Tzourits okay su video-check chiesto da Gardini.TIME OUT8-9 ACEEE KRELING! Ribaltata per l’ennesima volta l’inerzia della gara.8-8 Mani out Marttila.8-7 Gran battuta Kreling, perde il tempo in palleggio Travica e consegna punto ai brianzoli.8-6 Che parallela di Frascio. Giocata detonante da posto 2.TIME OUT8-5 Mani out Pajenk, per un soffio non cade in campo il muro di Averill.7-5 Koumentakis con la diagonale spostata da rete, da fermo.