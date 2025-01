Oasport.it - LIVE Olympiacos-Monza 2-0, Champions League volley in DIRETTA: al via il terzo set, forze fresche per i brianzoli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-12 Sbaglia Marttila in battuta.TIME OUT7-12 Muro Rohrs su Tzourits.7-11 Diagonale profondissima verso l’incrocio delle linee di Averill.7-10 Palla spinta di Perrin contro le mani del muro di.6-10 Averill ferma a muro Pajenk.6-9 AVERILL! Primo tempo okay.6-8 Perrin passa con il tocco in allungamento sotto-rete.5-8 FRASCIO! Paralleala sporcata a punto! Ottimo ingresso del giovane di.5-7 Mani out Perrin sul bismatch su Kreling.4-7 ROH, diagonale a tutto braccio su palla interna.4-6 Diagonale profonda Dalakouras con grande spallata di quest’ultimo.TIME OUT3-6 ROHRS, altissimo e pulito a punto con la parallela.3-5 Scatenato Di Martino, bella sette!3-4 Invasione Travica.3-3 MUROOO DI MARTINO su attacco di Tzourits da posto 2.