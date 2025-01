Oasport.it - LIVE Olympiacos-Monza 1-0, Champions League volley in DIRETTA: 9-14 brianzoli in risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-21 Muro Pajenk sull’attacco da posto 4 di Marttila.18-21 MURONE MARTTILA SU PERRIN!18-20 Out il muro disulla pipe di Rohrs.18-19 Out la diagonale di Marttila, palla difficile in diagonale stretta con muro piazzato.17-19 Out il servizio di Mancini.16-19 Mani out Marttila sulle mani di Travica.TIME OUT16-18 Tzourits passa tra il muro a due scomposto di.15-18 Si arrampica sul nastro e và a segno il servizio di Masulovic.14-18 Mani out Tzourits su attacco in contro-tempo.13-18 Corta e stretta la diagonale di Marttila!13-17 Altissimo e strettissimo l’attacco di Rohrs in posto 4 sulla linea dei 3 metri.13-16 Koumentakis murato ma out di centimetri il muro di. Videocheck in corso. Out veramente di millimetri il muro di