Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Partizan, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: palla a due all’Unipol Forum di Assago, Shields e Mirotic in quintetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-7 BOOOLMAROOO!! BOMBAAAAAAAA9-7 Taglio perfetto in back-door di Bolmaro.7-7 Sterling Brown impatta con la tripla!7-4 Contropiede finalizzato da Shavon: +2.5-4 Sterling Brown in allontanamento: ilrisponde subito.5-2 SHAVOOON SHIEEELDS! TRIPLAAAA2-2 Koprivica schiaccia e pareggia subito i conti!2-0 Gillespie appoggia: primo canestro del match!Tutto è pronto per laa due. Buona partita a tutti!Questi gli Starting five scelti dai due allenatori per l’inizio del match: Tonut BolmaroGillespie (); Lundberg C. Jones Brown Mike Koprivica (Belgrado)20:25 E’ il momento della presentazione dei due roster!20:22 Le due squadre sono già sul parquet dell’Unipoldiper il riscaldamento che precede laa due tra meno di dieci minuti, con gli spalti dell’impianto alle porte del capoluogo lombardo che si stanno riempiendo man mano.