Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Partizan 30-27, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: secondo quarto scoppiettante

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32-31 2/2 per Leandro Bolmaro in lunetta:ancora davanti.30-31 Rubata, contropiede e canestro di Tyrique Jones: time-out immediato di Ettore Messina, contro-sorpasso.30-29 Taglio di Brandon Davies per il -1.30-27 NIKOLA MIROTIC! LA TRIPLA DEL NUMERO 33.27-27 Carlik Jones on fire: penetrazione ed ancora parità!27-25 ZACH LEDAY BRUCIA LA RETINA DA TRE: L’TORNA AVANTI, +2.24-25 Runner di Carlik Jones per il +1.24-23 2/2 per Carlik Jones in lunetta: ilsi rifà sotto, -1.24-21 Semi-gancio di Leandro Bolmaro: 10 punti per l’argentino.22-21 MIROTIC SU ASSIST DI MANNION: CONTRO-SORPASSO.20-21 BOOOLMAROOO!! TRIPLAAAAAAAA17-21 Chiuso il 3+1.17-20 Brandon Davies brucia la retina e subisce anche fallo! Che giocata dell’ex di turno, sorpasso