Oasport.it - LIVE Italia-Algeria 30-21, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: gli azzurri cercano lo strappo decisivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58? Contropiede vincente dell’che si riporta sul -9. Partita che però è in cassaforte per l’che sta gestendo il vantaggio e la qualificazione57? Taglio perfetto di Dapiran che porta glisul +10.30-20.57? Marrochi accelera, si butta dentro e poi serve alle proprie spalle Simone Mengon.29-20.56? Rete dall’angolo di Daoud che tira sopra la testa di Colleluori.55? Palla per Simone Mengon che vince l’uno contro uno e trova la quarta rete della propria partita.28-19.TIME OUT55? Si apre al centro la difesa dell’che si offre alla penetrazione di Bouadjadja.27-19.55’Grandissia azione dell’che però non trova la rete del +10. Il tiro di Dapiran sbatte contro il palo e termina tra le mani del portiere algerino,54? Spara altissimo Abdi che ha tentato un tiro della disperazione per vie centrali.