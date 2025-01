Oasport.it - LIVE Italia-Algeria 23-16, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: Marrochi si carica la nazione sulle spalle

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? CHE AZIONE, CHE!! Bortoli s inventa un favoloso assist dietro la schiena per Leo Prantner che segna la prima rete di questo secondo tempo.24-1748? Gol di Berkous che prova a tenere in vita la propria23-17.47? Goooool!! Ancora una palla persa, ancora un contropiede, ancora Gianluca Dapiran.23-16.47? Reteeee!! Imprecisione in attacco dell’, Ebner recupera il pallone e lancia lungo per Dapiran che segna in contropiede.22-16.46? Gooooool!!non sbaglia il tiro dai 7 metri e riporta gli azzurri sul +5.21-16.46? Palla recuperata immediatamente dagli azzurri che tornano in attacco con Pabloche penetra e guadagna un tiro dai 7 metri,45? GOOOOOOOOL!!! Penetrazione perfetta di Pabloche riporta l’sul +4.