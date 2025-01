LIVE – Individuale femminile Ruhpolding 2025 biathlon | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedell’15 kmdi, quinta tappa della Coppa del Mondo 2024/di. Prima veradella stagione, dopo la shortdella tappa di apertura a Kontiolahti. Sulle nevi tedesche di, storicamente amiche alle azzurre, si svolge la prima provasui 15 chilometri di questa stagione. Franziska Preuss proverà a rialzare la testa dopo una tappa di Oberhof sottotono per difendere il pettorale giallo. In classifica generale, infatti, si stanno avvicinando la francese Lou Jeanmonnot e soprattutto la svedese Elvira Oeberg, che sta vivendo un momento di forma eccezionale. Proprio Jeanmonnot e la più giovane delle sorelle Oeberg erano arrivate sul podio nella short individual in Finlandia, rispettivamente al primo e terzo posto.