Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Schareina fa suo lo stage nelle moto, Al Rajhi può superare Lategan. Macik vince tra i camion

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 AUTO – Ekstrom si conferma il più veloce anche dopo 209 km con un margine di 1’14” su Ale 2’18” su Al-Attiyah, mentreè 5° a 7’24” e ha perso dunque la leadership virtuale della generale in favore di Alper quasi 4 minuti.12.28– Toshafa suo locon 33 secondi su Benavides e 57 su Van Beveren, quarto Brabec a 3:48, quinto Cornejo Florimo a 6;02. Daniel Sanders mantiene 9:00 su.11.32 AUTO – Lo svedese Ekstrom firma il miglior tempo al rilevamento del km 94 con 1’21” di margine su Al, che continua a guadagnare terreno su(6° a 3’44”) ed è ormai a pochi secondi dal sudafricano nella lotta per il primato nella classifica generale virtuale.11.30– Martinha vinto l’undicesima