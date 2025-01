Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il via posticipato per la nebbia. Le moto chiuderanno al km 152

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.28– IMPORTANTE NOVITA’: i piloti hanno imposto la fine dello stage al km 152 per le condizioni di visibilità. Al momento stiamo vedendo i primi passaggi al km 41. Howes al comando con 20 secondi su Goncalves e 28 su Svitko. Quarto Canet a 1:16, quindi Ebster a 1:58.08.35 AUTO – La prova speciale è ufficialmente cominciata anche per le auto, ma siamo in attesa dei primi passaggi al rilevamento del 45° km.08.29 CAMION – La partenza dei mezzi pesanti è prevista alle 8.36.08.30– La penultimadellaha finalmente preso il via. A breve dovremmo assistere ai primi passaggi al km 41.07.30 Problemi di visibilità nella Maratona del deserto: laha impedito il via della penultima. Stando a quelle che sono le indicazioni che arrivano dagli organizzatori, si partirà dalle 08.